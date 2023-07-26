Почти 25 млрд тенге потратили на строительство ЛРТ в Астане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на строительство проекта «Aстана LRT» направлено 52,4 млрд тенге. Из них освоена почти половина выделенных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году на строительство по проекту выделено 52,4 млрд тенге. В настоящее время выделенные средства освоены на сумму 24,8 млрд тенге», - говорится в ответе столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на официальный запрос МИА «Казинформ».

Общая стоимость проекта, как уточнили в акимате, в соответствии с ЕРС-контрактом, составляет 1 888 млн долларов США.

В ответ на вопрос о том, какова судьба средств, которые выделялись в течение последних 12 лет, в акимате сообщили, что они были направлены на мероприятия по реализации проекта LRT в соответствии с финансово-экономическим обоснованием бюджетных инвестиций.

Напомним, закладка капсулы в честь начала строительства линии легкорельсового трамвая состоялась в июле 2011 года.

В мае этого года столичный суд удовлетворил иск прокурора по делу о ЛРТ, в пользу государства взыскан причиненный ущерб по 7 договорам более 5 млрд тенге. Данные средства, как уточнили в управлении, направлены в республиканский бюджет.

Ранее сообщалось, что поезда для проекта «Aстана LRT» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая «CRRC Tangshan Co., Ltd», всего в проекте «Астана LRT» предусмотрено 18 станций и 19 поездов. С адресами остановок можно ознакомиться здесь.