Почти 25 млн тенге отдал мошеннице за «помощь» в развитии бизнеса житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Житель Восточного Казахстана отдал мошеннице около 25 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что в начале января текущего года сотрудники Ульбинского ОП города Усть-Каменогорска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержали 27-летнюю жительницу Тарбагатайского района.

Начальник департамента полиции области Сагат Мадиев рассказал, что женщина в середине сентября 2020 года под предлогом помощи в развитии бизнеса обманным путем завладела почти 25 млн тенге 30-летнего жителя Уланского района.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи «Мошенничество» УК РК.

Несмотря на все предупреждения, жители Восточно-Казахстанской области по-прежнему становятся жертвами аферистов. Полицейские просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.