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    Почти 24 тысячи кубометров снега спустили в горах в ВКО

    13 Января 2023, 21:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На участке автодорог «Усть-Каменогорск- Самарское», «Усть-Каменогорск- Алтай», попадающих в зону лавиноопасных участков специалисты филиала «Казселезащита» и спасатели ДЧС ВКО провели профилактический спуск лавин. В результате 8 взрывов сошло 23750 кубометров снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    «Во время отложения снега необходимо учитывать влияние многих процессов. Форму, размер кристаллов снега, характер залегания и плотность поверхностного слоя, температуру воздуха, направление и скорость ветра, параметры поверхности. Методики прогноза схода лавин построены на сравнении текущих и прогнозируемых значений снежно-метеорологических характеристик с критическими значениями. В области объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности. На ночь периодически закрываются автодороги, на которых находится большое количество лавиносборов. Для своевременного реагирования мы организовали превентивные меры и спустили опасные снежные массы», - отметил руководитель филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

    В ДЧС ВКО напомнили населению, что в регионе сохраняется лавинная опасность.

    «Не стоит рисковать и посещать горные маршруты, быть осторожными проезжая лавиноопасные участки. О погодных условиях можно уточнять в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - сказала исполняющая обязанности начальника управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.
    Восточно-Казахстанская область МЧС
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