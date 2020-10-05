Почти 23 тысячи членов партии «Nur Otan» приняли участие в праймериз по ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В выходные завершилось голосование в праймериз «Nur Otan». Сейчас идет подсчет голосов партийцев, отдавших свои предпочтения кандидатам в выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе в праймериз приняли участие 430 кандидатов.

Председатель Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan», аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев принял активное участие во внутрипартийных выборах партии «Nur Otan» и на избирательном участке в Уральске отдал свой голос за кандидатов праймериз.

По словам первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Мурата Мукаева, всего по области функционировали 140 избирательных участков. В 88 из них голоса партийцев принимали в режиме онлайн, а в 52 – в традиционном формате на компьютерах и бумажных бюллетенях.

«В целом по области в выборах приняли участие 430 кандидатов праймериз. Отмечена высокая активность членов партии в регионе. Из 26 949 членов партии отдали свои голоса 22 900 партийцев. Помимо онлайн-формата голосования, жители отдаленных районов голосовали по бюллетеню», – отметил Мурат Мукаев.

Пока идет подсчет голосов на избирательных участках, где жители голосовали через бумажные бюллетени, но онлайн-голосование уже выявило первую десятку кандидатов, набравших высокие баллы. Итак, можно отметить первых пять кандидатов в ЗКО, набравших в онлайн-голосовании самый высокий балл. Это заместитель генерального директора АО «Уральскагрореммаш» Азамат Бисенов –1092 голоса, учредитель ТОО «Жайык таза кала» Турарбек Тлемисов – 1037 голосов, директор ТОО «Отау–Алан» Ляна Турсынова – 1023 голоса, генеральный директор ТОО «БатысЭнергоРесурсы» Дина Галиметденова – 1012 голосов и директор ГККП «Высший аграрно-технический колледж» Серик Мухамбеткалиев.



