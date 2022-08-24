Почти 200 штук рогов сайги изъяли у жителя Мангистауской области

БЕЙНЕУ. КАЗИНФОРМ - С сайгачьими рогами задержан житель Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Бейнеу по подозрению в незаконном обороте дериватов сайги задержан местный житель. При обыске в частном доме изъяты рога сайгаков в количестве 198 штук.

По факту начато досудебное производство по части 1 статьи 339 УК РК «Незаконное добывание, приобретение, хранение и сбыт находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов». Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: polisia.kz