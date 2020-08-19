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      Северо-Казахстанская область

    Почти 200 машин из Армении зарегистрировали в СКО

    19 Августа 2020, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области регистрацию прошли 193 автомобиля, ввезенные из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, до окончания срока регистрации транспорта с «армянскими» номерами осталось менее двух недель.

    «Призываем владельцев автомобилей, зарегистрированных в Армении, решить проблему до 1 сентября. Сумма необходимая для регистрации - 11 946 тенге. В СпецЦОНе принимают документы с 9 до 18 часов. Созданы все необходимые условия, чтобы получить «жёлтые номера» за максимально короткое время», — сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

    До 1 сентября принцип экстерриториальности позволяет обратиться в спецЦОН Петропавловска жителям других регионов. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы об уплате сбора за государственную регистрацию, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номерной знак на транспортное средство, выданные в уполномоченном органе Армении и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Армения
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