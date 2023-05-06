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    Почти 200 кг осетровой рыбы изъяли атырауские полицейские в ходе операции «Бекіре»

    6 Мая 2023, 04:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с 1 апреля по 31 мая проводится рыбоохранная операция «Бекіре». В ходе мероприятия у браконьеров было изъято более 190 кг рыбы осетровых пород, на вылов которых действует мораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили два факта хранения и перевозки рыбы осетровых пород в крупных размерах.

    При осмотре холодильника одного из ресторанов, расположенного на территории города, было изъято 73 кг осетровых. Во втором случае, при досмотре автомобиля жителя города полицейские обнаружили и изъяли 121 кг севрюги и осетров. Изъятая рыба была передана на «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод».

    По данным фактам начато расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Атырау
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