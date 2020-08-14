Почти 2 тысячи автомашин из Армении поставили на учет в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Почти 2 тысячи автомобилей из Армении поставлено на учет в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В спецЦОНе Атырау работа по регистрации автотранспортных средств, завезенных из Армении, началась с 1 июня. Следом аналогичные регистрационные действия стали проводить и в автоЦОНах двух районных центров - города Кульсары (Жылыойский район) и посёлка Курмангазы (Курмангазинский район). «Для разъяснения правил регистрации в автоЦОНах работают колл-центры. Консультации получили уже 2 685 граждан. На сегодняшний день в регионе поставлено на учёт 1935 единиц транспортных средств, ввезённых из Республики Армения», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Учитывая, что 1 сентября отведенный на регистрацию машин срок истекает, полиция просит не откладывать её на последний день. Всего же на территорию Атырауской области из Армении было ввезено свыше 6 800 автомашин, из которых 2 263 имеют правостороннее рулевое управление, около 800 машин переданы жителям других регионов по доверенности, а более 200 авто разукомплектованы.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.