Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Почти 2 тысячи автомашин из Армении поставили на учет в Атырауской области

    14 Августа 2020, 14:55

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Почти 2 тысячи автомобилей из Армении поставлено на учет в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В спецЦОНе Атырау работа по регистрации автотранспортных средств, завезенных из Армении, началась с 1 июня. Следом аналогичные регистрационные действия стали проводить и в автоЦОНах двух районных центров - города Кульсары (Жылыойский район) и посёлка Курмангазы (Курмангазинский район). «Для разъяснения правил регистрации в автоЦОНах работают колл-центры. Консультации получили уже 2 685 граждан. На сегодняшний день в регионе поставлено на учёт 1935 единиц транспортных средств, ввезённых из Республики Армения», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    Учитывая, что 1 сентября отведенный на регистрацию машин срок истекает, полиция просит не откладывать её на последний день. Всего же на территорию Атырауской области из Армении было ввезено свыше 6 800 автомашин, из которых 2 263 имеют правостороннее рулевое управление, около 800 машин переданы жителям других регионов по доверенности, а более 200 авто разукомплектованы.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

    20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Армения Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка