Почти 2 трлн тенге выделят на развитие экспортоориентированных производств в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Программа МИИР РК по развитию промышленности предусматривает выделение 1,9 трлн тенге на финансирование экспортоориентированных производств. Об этом сообщил председатель Комитета индустриального развития Мининдустрии РК Ильяс Оспанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки отечественного производителя министерство разработало Программу развития внутристрановых ценностей и экспортоориентированных производств до 2026 года. Программа акцентирована на насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. Сейчас Программа предусматривает 761 позицию, в том числе 94 из отрасли машиностроения. Выработано 46 системных горизонтальных мероприятий – в направлении фискальных вопросов, монетарных, развития человеческого капитала, тарифного и нетарифного регулирования, которые позволят не только действующим предприятиям, но и новым проектам развиваться, создавать новые производственные мощности», – сказал Ильяс Оспанов.

По его словам, одним из нововведений Программы станет развитие пояса малого и среднего бизнеса, привлечение дополнительного финансирования от банков второго уровня. На реализацию Программы планируется затратить из государственного бюджета около 1,9 трлн тенге.

Ильяс Оспанов также отметил, что в консолидацию всей политики развития обрабатывающей промышленности Правительство создало Фонд развития промышленности для финансирования приоритетных проектов, в том числе в машиностроительной отрасли. Уже в этом году Фонд планирует профинансировать проекты общей стоимостью 250 млрд тенге.

Ранее Ильяс Оспанов сообщил, что отечественным переработчикам промышленное сырье будет поставляться по льготным ценам.

В Астане проходит Х Форум машиностроителей Казахстана, в пленарном заседании которого принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.



