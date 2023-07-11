Почти 2 млрд тенге направят на ремонт фасадов и кровли многоэтажек в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае вот уже который год выделяют немалые средства на ремонтные работы по покраске, ремонту кровли и облицовке фасадов. В этом году эта сумма равна почти 2 миллиардам тенге бюджетных средств. Какие дома подпадают в этом году под программу обновления фасадов и кровли, рассказал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Радик Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все это делается для придания единого архитектурного облика многоквартирным жилым домам областного центра. Под ремонт попала даже относительно «свежая» многоэтажка в новом микрорайоне Костаная.

«В рамках исполнения поручения акима области нами разработана сметная документация по текущему ремонту фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Аэропорт, 45, на сумму 18 млн тенге. На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации»,- сообщил Р. Искалиев.

В этом году текущим и капитальным ремонтом планируется охватить 34 дома, на что направят 1,9 млрд тенге.

«На текущий ремонт 27 многоквартирных жилых домов выделен 1 млрд тенге (покраска фасада, остекленение, освещение). По 25-ти домам уже определены подрядные организации, по 6 - завершены конкурсные процедуры, определенны подрядные организации, на сегодняшний день ведутся подготовительные работы, согласовываются эскизы фасадов»,-добавил Р. Искалиев.

Выделяются немалые средства и на капитальный ремонт. В этом году под полный ремонт подпадают 7 многоэтажек в Костанае. На это выделено 875,6 млн тенге.

Одним из проблемных вопросов, по информации ведомства, является большое количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта. Уже на сегодня в отдел поступило порядка 30 заявок от жителей, дома которых требуют полного ремонта.

«В следующем году запланировано охватить ремонтом около 50 домов. Для этого нами проводятся работы по проведению технического обследования, разрабатываются сметные расчеты и проектно-сметная документация», - заключил Р. Искалиев.