Почти 2,5 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице с наступлением зимнего периода и выпадением обильных осадков коммунальные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. За это время из города вывезли почти 200 тысяч кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С утра 25 ноября на уборку улиц города от снега и наледи вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

В ночь с 24 на 25 ноября силами коммунальных служб в городе собрано и вывезено на полигоны более 5 тысяч кубометров снега, что составило почти 500 рейсов.

Всего же с начала зимнего периода из столицы вывезли около 200 тысяч кубометров снега, что равно объему более 15 тысяч большегрузов.









Фото:gov.kz