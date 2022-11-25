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    Почти 2,5 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане

    25 Ноября 2022, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице с наступлением зимнего периода и выпадением обильных осадков коммунальные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. За это время из города вывезли почти 200 тысяч кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С утра 25 ноября на уборку улиц города от снега и наледи вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.

    В ночь с 24 на 25 ноября силами коммунальных служб в городе собрано и вывезено на полигоны более 5 тысяч кубометров снега, что составило почти 500 рейсов.

    Всего же с начала зимнего периода из столицы вывезли около 200 тысяч кубометров снега, что равно объему более 15 тысяч большегрузов.



    Фото:gov.kz
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