Почти 190 несанкционированных свалок выявили с начала года в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане продолжается борьба со стихийными свалками. С начала года в пяти районах города выявили 188 точек несанкционированного выброса мусора. Большая их часть уже ликвидирована, по остальным ведется работа по устранению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По данным акимата, в районе Есиль по результатам космического мониторинга в 2023 году обнаружены 72 точки стихийных свалок. На сегодняшний день отработаны 20 из них, по остальным работы на стадии завершения. Строительными компаниями вывезено более 6 тысяч тонн мусора. Всего же в текущем году с учетом экологического месячника и коммунальных субботников вывезено более 24 500 тонн мусора.

По району «Нура» выявлено 45 локаций несанкционированных свалок с объемом более 30 тысяч тонн. Из них 13 ликвидированы. Вывезено около 10 тысяч тонн отходов.

В вывозе несанкционированных свалок задействованы 4 строительные компании.

Из района «Алматы» с начала года вывезено более 9 350 тонн (1226 рейсов) мусора.

Согласно предоставленным космическим снимкам «Қазақстан Ғарыш Сапары», выявлено 39 точек несанкционированных свалок. Отработаны 38 из них.

Из 24 точек, обнаруженных в районе «Сарыарка», устранены 20 незаконных свалок, вывезено 15 тысяч тонн мусора.

Для предотвращения фактов незаконного вывоза строительного мусора привлекается экологическая полиция. С начала текущего года составлено 605 протоколов о нарушения норм благоустройства и санитарии, наложено штрафов на сумму 5,5 млн тенге.

По предоставленным космическим снимкам «Қазақстан Ғарыш Сапары», на территории района «Байконыр» выявили 22 точки, из них подтверждены восемь. Все они уже ликвидированы.

Работы по устранению незаконных свалок продолжаются. В том числе принимаются меры по недопущению возникновения новых очагов, заверили в акимате.