Почти 19 тысяч тонн медикаментов завезли в Казахстан за девять месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь текущего года производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тг — на 13,2% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В региональном разрезенаибольший объем выпуска пришелся на Шымкент - 46 млрд тг, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тг, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тг, плюс 7,7%).

По итогам января–сентября текущего годав страну завезли 18,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 1 млрд долларов США. Увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном — 25,8%.

Из стран СНГ завезли 6,2 тыс. тонн медикаментов на сумму 101,3 млн долларов США. Здесь основной объем импорта в РК пришелся на Россию - 4,6 тыс. тонн медикаментов, на 16,6% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 12,5 тыс. тонн медикаментов на сумму 900 млн долларов США. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай - 2,6 тыс. тонн медикаментов — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли Германия и Индия.

По итогам октября текущего года цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы - сразу на 17,5%. В пятерке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 17,1%), Актюбинская (плюс 16,7%), Жетысуская (плюс 16,2%) и Жамбылская (плюс 14,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской области - на 8,9%.

Согласно постановлению Правительства, с 1 июля этого года 90 наименований лекарственных препаратов подлежат обязательной маркировке.



