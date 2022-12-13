Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНГОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске. Полицейские подозревают в растрате вверенного чужого имущества четверых специалистов, сообщает Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Иртышского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска обратился региональный управляющий ТОО.

По информации заявителя, с июля по ноябрь работники магазина одного из торгово-развлекательных центров Усть-Каманогорска растратили имущество на сумму около 19 млн тенге.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали четверых подозреваемых. Все они оказались студентами университета в возрасте от 20 до 21 года. В настоящее время проводится аудиторская проверка. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 УК РК. В случае признания вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет», - сообщили в полиции.



