Почти 1700 свободных рабочих мест представили на ярмарке вакансий в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во дворце «Жастар» в столице прошла общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан, лиц, состоящих на учете службы пробации, освобожденных из мест лишения свободы и должников по алиментам. Участие в ней приняли более 60 работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Почти 1700 свободных рабочих мест по различным направлениям представили около 60 работодателей города, в том числе ведущие предприятия столицы такие, как ТОО «ROYAL CARS ASTANA», Отель «Hilton Astana», ТОО «ARENA S» и другие. Также 9 работодателями были представлены более 170 вакантных мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации и освобожденных из мест лишения свободы.

Только за первый час ярмарку посетили больше 100 человек. Жительница столицы, Раиса Баратова искала работу повара. Напрямую переговорив с работодателями, получила приглашение на собеседование сразу в несколько организаций.

«Состою я сейчас в центре занятости по безработным. В чат пришло сообщение. Считаю удачно, что есть такие акции. Ну, наверное, где-то 5-6 вакансий посмотрела, пока смотрю поваров. Зарплата здесь нормальная, говорят, до 300 тыс.», – сказала Раиса Баратова.

В ярмарке приняли участие представители прокуратуры города Нур-Султана, управления занятости и социальной защиты, департамента юстиции и департамента уголовно-исполнительной системы.

«49 ярмарок, с учетом мини-ярмарок, мы провели с начала года с февраля. Стараемся проводить мини-ярмарки для отдельных категорий граждан. У нас есть постановление акимата города, где установлена квота рабочих мест для лиц с инвалидностью, для освобожденных из мест лишения свободы, для лиц, состоящих на учете в службе пробации. Их пытаемся именно в рамках квоты трудоустроить», – отметил заместитель Центра занятости акимата города Нур-Султана Талгат Есимов.

Соискатели получили не только возможность изучить рынок свободных вакансий в интересующей их сфере деятельности, но и напрямую пообщаться с работодателями. Также гражданам были предоставлены консультации по интересующим их вопросам от специалистов Центра занятости.

До конца года в Нур-Султане будет создано 28 тыс. новых рабочих мест. Цель ярмарки вакансий – трудоустройство граждан на вакантные рабочие места. В проведенной во Дворце «Жастар» общегородской ярмарке приняли участие около 400 соискателей. По данным городского Центра занятости населения, до конца года пройдут еще семь таких мероприятий.





Фото: gov.kz



