Почти 1700 преступлений раскрыли казахстанские полицейские в течение суток

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейские в течение суток раскрыли почти 1700 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2734 преступления. 1673 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по горячим следам раскрыто 14 убийств, 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 37 грабежей и 362 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Ранее павлодарские полицейские рассказали об основных причинах пропажи людей и дали рекомендации, как себя вести в таких случаях.

В Астане на минувшей неделе сотрудники отдела криминальной полиции УП Сарыаркинского района задержали двух злоумышленников в возрасте 23 и 24 лет. Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, они представлялись сотрудниками бутика, обзванивали клиентов и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Для получения приза они просили внести определенную сумму в качестве взноса за оформление и за техосмотр.

Потерпевшие отправляли суммы от 500 тысяч до 14 млн тенге. Злоумышленников подозревают по 16 фактам совершения интернет-мошенничеств. Они находятся под стражей. Проводится расследование по части 2 статьи 190 УК РК.



