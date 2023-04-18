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    Почти 17% костанайских госслужащих составляет молодежь до 29 лет

    18 Апреля 2023, 21:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области трудятся свыше 5 тысяч государственных слушающих, из которых более 16% составляет молодежь в возрасте до 29 лет, а вот женщин-служащих среди общего числа - 64%. Такие данные озвучил в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искендиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным ведомства, в 20-ти городах и районах области функционируют 648 госорганов. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на два госоргана. Всего в области трудятся 5186 госслужащих.

    «В области имеется 338 вакансий, или 6,1%, из них постоянных 244. Наблюдается высокий уровень качественно-кадрового состава госслужащих. Высшее образование имеют 90% служащих, со средне-специальным образованием - 8,3%. Средний стаж на госслужбе составляет 11,5 лет, а средний возраст - 40 лет. 842, или 16 % госслужащих имеют более одного высшего образования», - отметил Асхат Искендиров.

    Фото: РСК Костанайской области


    Также среди госслужащие есть 8 выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, и все занимают руководящие должности в регионе.

    «От общего количества госслужащих около 16,6%, или 861 лиц составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. Успешно реализуется гендерная политика: 64% служащих, или 3301 человека составляют женщины, из них на руководящих должностях - 733», - добавил руководитель ведомства.

    Искендиров отмечает, что последние несколько лет по области отмечается стабильность кадрового состава госаппарата. Показатель оттока кадров из системы госслужбы с начала года находится, по словам руководителя ведомства, в пределах 0,6 %. Это значит, 20 госслужащих местных исполнительных органов с начала года покинули государственную службу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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