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    Почти 1600 преступлений раскрыли полицейские РК в течение суток

    16 Января 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 1600 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2514 преступлений. 1570 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по горячим следам раскрыто 5 убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, 23 грабежа и 351 кража чужого имущества», - сказала на брифинге МВД представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

    На минувшей неделе МВД ликвидирован интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков в Костанае и Рудном. Установлено, что услугами интернет-магазина воспользовались свыше 500 «клиентов», за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК
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