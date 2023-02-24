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    Почти 160 консультаций и 17 операций провели врачи Медцентра УДП в Шымкенте

    24 Февраля 2023, 21:52

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошли Дни Медицинского центра Управления Делами Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП.

    Основная миссия Дней Медицинского центра УДП в регионах – это повышение квалификации врачей и педагогов, обмен опытом, развитие медтуризма. С этой целью в Шымкент прибыла представительная делегация: специалисты центральной клинической больницы и больницы медицинского центра, лечебно-оздоровительного комплекса «Оқжетпес», Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центра медицинских технологий и информационных систем, а также сети детских садов «Қарлығаш».

    За три дня врачи больниц Медцентра УДП провели 157 бесплатных консультаций. Жителей города принимали высококвалифицированные аритмологи, генетики, онкологи и онкохирурги, гастроэнтерологи, пульмонологи, нейро- и кардиохирурги. Было проведено 17 операций разной сложности.

    В программе визита в Шымкент были также тренинги и мастер-классы для врачей и педагогов. К примеру, Центр медицинских технологий и информационных систем провел встречу с врачами городской клинической больницы №1. Представители детского сада «Қарлығаш» Медицинского центра УДП РК организовали круглый стол для работников дошкольных организаций Шымкента. В рамках встречи столичные педагоги рассказали о своих методах обучения и работе по сохранению и укреплению здоровья детей, провели семинар-тренинг «Использование шкалы ЕCERS-3 для оценки качества образования в дошкольных организациях» и мастер-класс «Инновации в практике».

    Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы провел для главных врачей и заместителей по лечебной части мед.организаций города тренинги и мастер-классы по эпидемиологической и пищевой безопасности, а также мастер-класс по вопросам профилактики инфекций и инфекционного контроля в стационаре.

    В завершение всех мероприятий Медицинский центр УДП РК подписал меморандумы о сотрудничестве с акиматом города Шымкента, Южно-Казахстанской медицинской академией и фармацевтической компанией Santo.

    Ранее сообщалось о том, что врачи алматинской Совминки проводят сложные операции в Шымкенте. В рамках Дней Медцентра УДП в Шымкент должны были приехать ведущие онкологи, нейро- и кардиохирурги, аритмолог, пульмонолог и генетик – ведущие специалисты Больницы Медицинского центра (г.Астана) и Центральной клинической больницы (г.Алматы).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Шымкент УДП Медицина
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