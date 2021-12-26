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Почти 16 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
26 Декабря 2021 09:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (15 616 КВИ+ и 2 095 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них в стационарах находится 2 759 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 952 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 236 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента, на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.
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