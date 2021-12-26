Почти 16 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (15 616 КВИ+ и 2 095 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 2 759 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 952 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 236 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента, на аппарате ИВЛ – 50 пациентов.



