Почти 150 населенных пунктов взяли на контроль по паводкам в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 15 марта в Карагандинской области действует режим повышенной готовности к паводкам. Региональный противопаводковый штаб работает круглосуточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций о проводимых противопаводковых мероприятиях.

По его словам, на особый контроль взяты 149 населенных пунктов, 99 участков дорог и 237 водохозяйственных сооружений.

«Во всех регионах области созданы оперативные противопаводковые штабы. Заготовлены запасы материально-технических средств, в том числе 5 тысяч тонн ГСМ, свыше 100 тысяч тонн инертного материала и около 200 тысяч единиц мешкотары. Из населенных пунктов вывезено 2 млн 192 тысячи кубометров снега. Проведена нарезка 130 км водоотводящих траншей, очищено 167 км каналов и арыков. На автодорогах очищено более 4,5 тысяч водопропускных труб и 461 мост», – говорит Мурат Катпанов.

В ведомстве напомнили, что пик половодья ожидается 7-10 апреля.

«Для предотвращения заторов с 13 марта спасательные подразделения департамента начали работу по нарезке и бурению льда на сложных участках рек на общей площади 2350 квадратных метров. Работы продолжаются. В готовность приведены силы и средства территориальной подсистемы гражданской защиты в составе 3 тысяч человек, 1388 единиц техники, 66 плавательных средств, 360 единиц водооткачивающей техники», – сказал Мурат Катпанов.

Также начальник ДЧС призвал жителей области обеспечить уборку снега во дворах, очистку водопропускных сооружений и арыков от снега и мусора на частной территории.

Напомним, паводки уже начались на юге Костанайской области, а также в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Фото: РСК Карагандинской области