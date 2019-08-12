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    Почти 150 человек стали жертвами наводнений в Индии

    12 Августа 2019, 11:08

    КЕРАЛА - КАРНАТАКА – МАХАРАШТРА. EURONEWS – КАЗИНФОРМ - Число жертв наводнений в Индии возросло почти до 150. В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей. Эвакуация продолжается, но власти Кералы предупреждают, что в некоторых районах из-за угрозы шторма спасательные работы могут быть временно приостановлены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.com.

    «Всё это длится уже 5-6 дней. Мы застряли здесь, взатопленных деревнях. Животные тут вместе с нами. У людей много проблем. Водаприбывает со всем сторон, затоплены уже все дома», - говорит местный житель.

    Нынешние паводки стали самыми мощными запоследний год. Наиболее напряженная ситуация – в штате Керала. За 2 дня здесь произошло около 80 оползней. Из-занепогоды в нескольких округах по-прежнему действует красный уровень опасности.В выходные не работал международный аэропорт Кочин, но в воскресенье вечеромполеты возобновились.

    В штате Махараштра, по сообщениям местных СМИ,ситуация улучшается, но власти говорят, что железнодорожное сообщение внекоторых районах удастся восстановить только через 2 недели.

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    Происшествия Индия
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