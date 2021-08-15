Почти 13 тысяч водителей наказали за тонировку в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти 13 тысяч водителей привлечены к ответственности за тонировку стекол авто в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«За 7 месяцев текущего года в ходе патрулирования на автомобильных дорогах города сотрудниками Полка патрульной полиции ДП г.Шымкент выявлено 12950 автомашин с затемненными боковыми и лобовыми окнами. В отношении водителей данных автотранспортов составлены административные протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств)», - сообщили в полиции.

Как отметили в ведомстве, полицейскими Шымкента продолжается работа, направленная на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускаемости стекол.

Стражи порядка просят участников дорожного движения быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.



