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    Почти 13 тысяч водителей наказали за тонировку в Шымкенте

    15 Августа 2021, 17:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти 13 тысяч водителей привлечены к ответственности за тонировку стекол авто в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «За 7 месяцев текущего года в ходе патрулирования на автомобильных дорогах города сотрудниками Полка патрульной полиции ДП г.Шымкент выявлено 12950 автомашин с затемненными боковыми и лобовыми окнами. В отношении водителей данных автотранспортов составлены административные протоколы по части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств)», - сообщили в полиции.

    Как отметили в ведомстве, полицейскими Шымкента продолжается работа, направленная на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с превышением норм светопропускаемости стекол.

    Стражи порядка просят участников дорожного движения быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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