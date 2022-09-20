20 Сентября 2022, 10:23

Почти 13 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 12 997 человек (–12 781+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находится – 171 пациент, на амбулаторном уровне – 12 826 пациентов, передает МИА «Казинформ» со официальный сайт Минздрава РК.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Казахстане заболели коронавирусом 64 человека и 502 выздоровели.