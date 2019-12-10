Почти 13 млрд тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 13 млрд тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

По состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн человек с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд тенге и суммой пени на 6,3 млрд тенге, итого 20,2 млрд тенге.

По состоянию на 9 декабря 2019 года списана пеня по 568 446 физическим лицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 12,843 млрд тенге, и списана пеня на сумму 2,343 млрд тенге.

В разрезе регионов наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня, приходится на г. Алматы – 97 430 физлиц, Туркестанскую область – 66 731 физлицо и г. Шымкент – 46 917 физлиц. Наименьшее количество физических лиц приходится на Атыраускую область – 15 253, Кызылординкую область – 14 466 и ВКО – 13 102.

Наибольшая сумма пени списана по Алматы – 1015,9 млн тенге, Павлодарской области – 179,9 млн тенге, Алматинской области – 139,7 млн тенге. Наименьшая сумма пени списана по Актюбинской области – 41,3 млн тенге, Костанайской области – 38,7 млн тенге, ВКО – 36,7 млн тенге.

В КГД напомнили, что необходимо оплатить задолженность по налогам до конца текущего года. Налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам, пройдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web.