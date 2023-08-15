Почти 13,6 тыс этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 13569 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 120,7 тыс этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (55,2%), прибывших в Казахстан с начала года являются выходцами из Узбекистана, 19,2% – из КНР, 9,8% – из Монголии, 8,6% – из России, 5% – из Туркменистана и 2,3% – из других стран.

По состоянию на 1 августа текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63%, 28,4% человек моложе трудоспособного и 8,6% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16% имеют высшее образование, 36% среднее специальное образование, 39,9% общее среднее образование.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. По состоянию на 1 августа 2023 года в регионы расселения переселен 1 491 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 653 кандасам. В частности, 431 человек был трудоустроен на постоянную работу, единовременные субсидии получили 653 человека, а 334 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

Напомним, в текущем году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 1 997 заявлений (663 семей) от этнических казахов.