Почти 12 млрд тенге направят на развитие семеноводства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по увеличению субсидирования семеноводства поделились в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках бюджетной программы увеличение уставного капитала планируется продолжить финансирование оригинаторов НАО «НАНОЦ» на модернизацию материально-технической базы. В 2020 году в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства было предусмотрено 11,4 млрд тенге. В рамках уточнения республиканского бюджета 2020 года на данное направление субсидирования дополнительно выделено 2,6 млрд тенге, что позволило просубсидировать 125,5 тыс. тонн семян, из них оригинальных семян 2,5 тыс. тонн на 233 млн тенге», - написал в своем ответе на депутатский запрос первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

По его словам, в 2021 году в местных бюджетах областей на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 11,8 млрд тенге, в том числе на субсидирование оригинальных семян 212 млн тенге.

«В целях увеличения объемов финансирования на субсидирование развития семеноводства в рамках первого уточнения республиканского бюджета 2021 года Министерством направлена на рассмотрение в Министерство финансов Республики Казахстан бюджетная заявка на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета на субсидирование развития семеноводства в сумме 4,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование оригинальных семян 157 млн тенге. Таким образом, финансирование на субсидирования оригинальных семян по республике предполагается увеличить в 1,6 раза», - заключил вице-министр.