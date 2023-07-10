Почти 1000 дел «младенцев-призраков» расследуют в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Число дел «младенцев-призраков», расследуемых в Южной Корее, уже достигло отметки 939, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Правительство Южной Кореи запустило общенациональную кампанию по проверке благополучия более 2 000 незарегистрированных младенцев с 2015 года, в случае которых есть медицинские записи о рождении, но нет официальной регистрации рождения.

На самом деле в полицию сообщили о 1069 делах незарегистрированных младенцев, но на данный момент расследуется пока 939 дел.

Из 939 «младенцев-призраков» смерть 34 уже была подтверждена. Из 34 в 19 случаях полиция исключила насильственную смерть.

Сейчас полиция Южной Кореи расследует подозрительные смерти 11 малышей, включая две смерти в столице страны - Сеуле.

По данным Yonhap, четыре дела уже были переданы в прокуратуру после того, как полиция обнаружила причастность родителей к смерти младенцев.

В данным момент полицейские сконцентрированы на том, чтобы установить местонахождение еще 782 незарегистрированных малышей.

Кампания по проверке благополучия более 2 000 незарегистрированных младенцев началась после того, как в прошлом месяце была задержана мать по обвинению в том, что она задушила двух своих новорожденных детей в 2018 и 2019 годах соответственно и все это время тайно хранила их тела в холодильнике в своей квартире в Сувоне, в 30 км к югу от Сеула.