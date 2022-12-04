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    Почти 100 % узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19

    4 Декабря 2022, 14:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане первую дозу вакцины от коронавируса получили 21,3 млн человек, или 99,4 % взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день в стране использовано 72,6 млн доз вакцины, из которых первую дозу получили 21,3 млн человек, второй дозой привилось 18,5 млн, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) привились 11,1 млн. Бустерную дозу получили 21,6 млн узбекистанцев.

    «Показатель вакцинации первой дозой составляет 99,4% по сравнению с плановой вакцинацией», - сообщает Минздрав РУ.

    В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано более 2,5 млн доз вакцины, в том числе первой дозой привито 1,1 млн детей, второй дозой – 994 тыс., и бустерной дозой – 361 тыс. подростков.

    Ранее сообщалось, что прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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