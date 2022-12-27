Почти 100 тысяч туристов посетили Жамбылскую область с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В последние годы открытие в Жамбылской области крупных туристических площадок, расширение видов услуг, предлагаемых представителями туристического бизнеса, увеличение количества средств размещения способствовали росту внутренних турпотоков. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата, передает МИА «Казинформ».

«С начала текущего года нашу область посетили 99 276 туристов, из них 1471 — иностранец», - сообщили в пресс-службе акимата.

По данным акимата, в 2022 году в регионе были организованы мероприятия в рамках проекта «Taraz city bus» (2000), информационного каравана «Тараз – өткен мен болашақтың түйіскен қаласы» (400), музыкального фестиваля «Живая струна», пилотного проекта «Өмір сабақтары», международной выставка ремесленников «Тараз-город ремесленников», где участие принимали более 10 000 человек.

«Для увеличения количества туристов в первую очередь проводится работа по созданию благоприятных условий, удовлетворяющих их потребности, - отмечают в акимате. - Поэтому развитие туристической инфраструктуры выходит на первый план. Примером такой работы в последние годы можно назвать строительство инфраструктурных объектов на территории туристических объектов, таких, как Акыртас, Тасколь, Баласагун».

В настоящее время в отелях области внедряется информационная система «E-QONAQ».

«На сегодняшний день данная система внедрена в 70 из 206 гостиниц региона. Особенностью данной информационной системы является то, что она позволяет анализировать ситуацию с турпотоком. Если ранее количество основных туристических объектов составляло 37, сейчас их число достигает 65. Разработаны 45 новых туристических маршрутов, оказываются 115 туристических услуг. В настоящее время в регионе действуют 206 гостиниц, 434 пункта питания, 7 санаториев, 15 мест отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 24 туристских организации», - добавили в акимате.

Кроме того, при поддержке Правительства РК с текущего года введены новые меры государственной поддержки в сфере туризма по возмещению части затрат при строительстве туробъектов.

«В этом году поступило 6 заявок от субъектов туристского бизнеса, которым оказывается государственная поддержка. В ближайшие три года будут реализованы пять проектов на общую сумму 10,5 миллиарда тенге. В их числе — завершение третьего этапа строительства этно-исторического комплекса «Тектұрмас», горнолыжный комплекс «Қаралма», проекты этнотуристического комплекса «Әсем» и центра отдыха «Таскөл», «Көксай», - сообщили в акимате.

В пресс-службе акимата Жамбыской области добавили, что развитие туристической отрасли будет осуществляться по четырем основным направлениям. Первым станет оказание государственной поддержки субъектам туристического бизнеса. Вторым — развитие туристической инфраструктуры, в рамках третьего планируется привлечение инвестиций, а заключительным этапом станет реализация рек­ламно-имиджевой политики.



