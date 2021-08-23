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    Почти 100 тысяч домов остались без света из-за тропического шторма «Генри» в США

    23 Августа 2021, 14:38

    НЬЮ-ЙОРК. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Почти 100 тыс. домов на северо-востоке США остались без электричества из-за тропического шторма «Генри», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Стихия принесла в Нью-Йорк, Коннектикут и Род-Айленд ливни и порывистый ветер. По улицам городов текут потоки воды, кое-где целиком ушли под воду припаркованные автомобили.

    В Нью-Йорке, где с субботы действует режим чрезвычайной ситуации, дождь установил рекорд: в Центральном парке за один час выпало больше 5 сантиметов осадков. Это больше, чем когда-либо в истории.

    При этом тропические штормы — редкое явление для Новой Англии. В последний раз ураган ударил по региону более 30 лет назад. Тогда, в 1991 году, «Боб» привел к гибели по меньшей мере 17 человек.

    Накануне метеорологи присвоили статус урагана и «Генри». Однако перед тем, как достичь побережья, он вновь ослабел до тропического шторма.

    Другая стихия обрушилась на Теннесси: из-за наводнения там погибли как минимум 22 человека. В штате выпало более 38 см осадков, дождь размыл дороги и разрушил мосты. Тысячи местных жителей — до сих пор без света.

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    Происшествия США
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