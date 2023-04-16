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    Почти 100 карагандинок получили ифтар-боксы от Общества Красного Полумесяца ОАЭ

    16 Апреля 2023, 23:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Помощь в виде ифтар-боксов в священный месяц Рамадан получили 99 женщин Карагандинской области. Средства на угощение были выделены Красным Полумесяцем Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стоимость одного набора составила 11 тысяч тенге. В ифтар-боксе - фрукты, конфеты, печенье, финики и многое другое. Помощь направлена женщинам, потерявшим кормильцев семей и воспитывающим детей в одиночку.

    «У нас есть база данных таких семей. Ежемесячно они получают материальную помощь. Помогаем канцелярией, одеждой. Этот совместный проект Красного Полумесяца ОАЭ и Общества Красного Полумесяца Казахстана действует в Карагандинской области с 2002 года», – сказала руководитель карагандинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца» Татьяна Абрамова.

    Также Красным Полумесяцем ОАЭ в этом месяце выделено свыше двух миллионов тенге на продукты питания, одежду, обувь для детей-сирот, социально уязвимых и одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и людей с особыми потребностями. Свою лепту внесли и карагандинцы. Одежду пожертвовали предприниматели ТД «Абзал». Еще один меценат, пожелавший остаться неизвестным, привез продукты.

    Помощь охватит Бухар-Жырауский район, Караганду, Сарань, Шахтинск и Темиртау.

    Упаковкой и раздачей вещей и продуктов занимаются волонтеры общества – студенты Карагандинского высшего политехнического колледжа.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Религия Общество
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