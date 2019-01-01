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Почти 100 детей родилось 31 декабря в Алматы

1 Января 2019 16:00 47
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Почти 100 детей родилось 31 декабря в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -  31 декабря в Алматы на свет появились 53 девочки и 45 мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения города, 31 декабря 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы на свет появились 98 младенцев, из них 53 девочки и 45 мальчиков.

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы родились 40 502 ребенка, из них 20 772 мальчика и 19 730 девочек.

Кроме того, из общего количество родившихся детей  на свет появились 471 двойня и 3 тройни. 

В городе Алматы функционируют 4 родильных дома, 1 родильное отделение при стационаре и 2 перинатальных центра.    

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Демография, Дата,
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Автор:

Гульзат Сахова

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