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Почти 100 детей родилось 31 декабря в Алматы
1 Января 2019 16:00 47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 31 декабря в Алматы на свет появились 53 девочки и 45 мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения города, 31 декабря 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы на свет появились 98 младенцев, из них 53 девочки и 45 мальчиков.
Стоит отметить, что за 11 месяцев 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы родились 40 502 ребенка, из них 20 772 мальчика и 19 730 девочек.
Кроме того, из общего количество родившихся детей на свет появились 471 двойня и 3 тройни.
В городе Алматы функционируют 4 родильных дома, 1 родильное отделение при стационаре и 2 перинатальных центра.
Ключевые слова: Алматы, Демография, Дата,
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