Почти 100 детей родилось 31 декабря в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 31 декабря в Алматы на свет появились 53 девочки и 45 мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения города, 31 декабря 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы на свет появились 98 младенцев, из них 53 девочки и 45 мальчиков.

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2018 года в родильных домах и перинатальных центрах города Алматы родились 40 502 ребенка, из них 20 772 мальчика и 19 730 девочек.

Кроме того, из общего количество родившихся детей на свет появились 471 двойня и 3 тройни.

В городе Алматы функционируют 4 родильных дома, 1 родильное отделение при стационаре и 2 перинатальных центра.