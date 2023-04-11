Почти 10 тысяч тонн удешевленного дизтоплива выделено сельхозформированиям Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На проведение весенне-полевых работ в Актюбинской области по заявкам сельхозформирований выделено 9,8 тысячи тонн удешевленного дизтоплива. Вопрос обеспечения региона дизтопливом и бензином был рассмотрен на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления сельского хозяйства, объем в 9,8 тысячи тонн полностью покрывает потребность посевной кампании.

В ходе совещания аким области Ералы Тугжанов поручил усилить мониторинг объемов и цен ГСМ в разрезе районов и города Актобе, в целях недопущения дефицита горюче-смазочных материалов.

С 12 апреля ГСМ будут реализовать по новым ценам, до этого срока автозаправки будут продавать бензин по старым ценам.

«Данный вопрос должен быть на особом контроле. Необходимо проводить системную разъяснительную работу среди населения по предельным ценам», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Также в регионе проводится работа по стабилизации цен на продовольственные товары. Продолжается выдача займов производителям по «оборотной схеме» и формированию стабилизационного фонда по форвардным контрактам.

Аким области отметил, что действенной мерой регулирования цен на продовольствие является увеличение объёма местной продукции на рынке. В связи с этим поручено обеспечить качественную реализацию проекта «Ауыл аманаты», усилить информационно-разъяснительную работу по вовлечению в проект сельского населения.

«Ауыл аманаты» - приоритетный проект по сохранению и дальнейшему развитию потенциала сельской местности, обеспечению продовольственной безопасности. По исполнению проекта акимы всех районов и сельских округов будут заслушаны по отдельности. Проект будет продолжен вплоть до достижения запланированных результатов», - подчеркнул Ералы Тугжанов.



