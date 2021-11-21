Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Почти 10 тысяч правонарушений на дорогах за 10 дней выявлено в Шымкенте

    21 Ноября 2021, 07:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По итогам 10-дневнего мероприятия «Безопасная дорога» в Шымкенте выявлено 9805 административных правонарушений, совершенных водителями автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проведено на территории Шымкента с 8 по 17 ноября в целях повышения транспортной дисциплины, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также предупреждения нарушений правил дорожного движения.

    В ходе мероприятия с участием инспекции транспортного контроля управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, транспортной прокуратуры проведены рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения.

    По итогам 10-дневнего мероприятия выявлено 9805 административных правонарушений, совершенных водителями автотранспорта, 210 авто доставлены на штрафстоянку. Кроме того, обследовано 632 километра дороги, на которой установлено 216 дорожных знаков.

    Нарушители привлечены к административной ответственности: за управление переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения (ч. 7 ст. 590 КоАП РК) наказаны 84 водителя; непрохождение предрейсового обязательного технического и медицинского осмотра (ч. 8 ст. 590 КоАП РК) – 86; непрохождение технического осмотра (ч. 9 ст. 590 КоАП РК) – 679; использование мобильного телефона за рулем (ст. 591 КоАП РК) – 465; за непристегнутый ремень безопасности (ч.1 ст. 593 КоАП РК) – 827 водителей; нарушение порядка обгона или маневрирования (ст. 595 КоАП РК) – 302; проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 599 КоАП РК) – 189; непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 600 КоАП РК) – 161; создание аварийной ситуации (ст. 606 КоАП РК) – 58; управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ч.1 ст. 612 КоАП РК) – 51; за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 608 КоАП РК) – 60 водителей.

    Автор:

    Транспорт Шымкент Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Строительство дороги до Бозжыры отложили в Мангистауской области
    Более 1300 км дорог отремонтируют в Карагандинской области
    Реконструкция трассы Актобе-Кандыагаш ведется в круглосуточном режиме
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз