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    11:45, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Почти 10 тысяч человек провакцинировали за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 февраля по 11 июля первым компонентом вакцинировано 558 104 человека.

    «За прошедшие сутки вакцинировано 9 418 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 90 263 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

    Между тем за 11 июля зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 576 случаев с симптомами и 62 без симптомов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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