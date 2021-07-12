Почти 10 тысяч человек провакцинировали за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 февраля по 11 июля первым компонентом вакцинировано 558 104 человека.

«За прошедшие сутки вакцинировано 9 418 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 90 263 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

Между тем за 11 июля зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 576 случаев с симптомами и 62 без симптомов.