Почти 1 трлн тенге потрачен на повышение зарплаты педагогов, врачей, работников культуры и соцзащиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году расходы бюджета направлялись по 56-ти стратегическим направлениям. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были достигнуты 263 индикатора планов развития. Реализация национальных проектов и государственных программ положительно повлияла на социально-экономическое развитие страны. В прошлом году введено свыше 17 млн. кв. м жилья и обеспечены жильем более 151 тыс. семей», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что в городах и селах построено около 5,3 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, а также введено около 99 тыс. кв. м сетей центрального теплоснабжения.

Модернизированы 1 287 км автодорог местного значения.

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 3,7 млрд тонн.

Субсидированием охвачено более 24 тыс. инвестиционных проектов субъектов агропромышленного комплекса.

«В целях повышения качества оказываемых услуг в сфере образования, здравоохранения и культуры была повышена оплата труда педагогов, врачей, работников культуры и социальной защиты населения. На эти цели израсходовано почти 950 млрд тенге», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

По данным ведомства, на проведение противоэпидемиологических мер выделено 422,6 млрд тенге (в 2020 году – 481,3 млрд тенге).

«В целом, несмотря на пандемию, государство выполнило свои социальные обязательства в полном объеме», - заключил Ерулан Жамаубаев.