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    Почти 1 млн молодежи будет охвачено услугами психологических и репродуктивных центров

    10 Января 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане обновят стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2023 году будет обновлен стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи. В целом возрастет роль врача общей практики. В частности, будут усовершенствованы служба поддержки пациентов в этом направлении, информированный общественный мониторинг и обратная связь», - сказала министр здравоохранения на коллегии ведомства.

    Также будут реализованы проекты по раннему выявлению неинфекционных заболеваний, программа по управлению заболеваниями, обучение правильному питанию и ведению здорового образа жизни, модель универсального прогрессивного патронажа, планирование семьи, улучшение здоровья мужчин, кабинеты по развитию ребенка.

    «Помимо этого, будет усилена работа по дистанционному оказанию медицинских услуг. Также около 1 млн молодежи будут охвачены услугами центров по охране психологического и репродуктивного здоровья», - добавила Ажар Гиният.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Молодежь Ажар Гиният
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