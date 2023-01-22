Почти 1 миллион видеокамер следят за порядком в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 16 тысяч км казахстанских автодорог охвачены освещением. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом мнения населения устанавливаются осветительные и светофорные объекты, сигнальные столбы, шумовые полосы, светодиодные и другие предупреждающие дорожные знаки. Охвачены освещением почти 16 тысяч км дорог, установлено более 4 тысяч светофорных объектов, 484 тысячи дорожных знаков, 500 дорожных буферов, размещено более 5 тысяч кв.м. шумовых полос. В целом по стране насчитывается свыше 988 тысяч камер видеонаблюдения, из которых 189 тысяч выведены в центры оперативного управления и дежурные части полиции», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, указанные камеры установлены преимущественно в местах массового скопления людей, на дорогах, во дворах жилых массивов, наиболее криминогенных участках и т.п. Работа по расширению сети камер видеонаблюдения продолжается.

«В рамках государственного контроля и надзора в сфере дорожного движения МВД совместно с местными исполнительными органами и АО «НК «КазАвтоЖол» регулярно проводятся обследования дорог и уличнодорожной сети, по результатам которых принимаются меры по совершенствованию организации дорожного движения, устранению аварийно-опасных участков, а также внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения. По результатам обследований органами внутренних дел выдано более 39 тысяч предписаний по устранению выявленных недостатков, привлечено к административной ответственности свыше 4 тысяч должностных лиц. По всем недостаткам приняты меры по их устранению», - добавил зампремьера.



