Почти 1,8 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме по уборке снега и наледи. С утра 11 января улицы и дороги столицы очищают почти 2 тысячи дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В снегоуборочных работах в городе задействовано около двух тысяч дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники.

В ночь с 10 на 11 января из столицы вывезли 6,5 тысяч кубометров снега, что равно объему 537 большегрузов.

Всего с начала зимы вывезено почти 1,8 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны сделано около 140 тысяч рейсов.

В Астане стоят сильные морозы, столбики термометров опустились ниже -30 градусов. Жителей и гостей города просят быть осторожными, соблюдать правила поведения при гололеде и не находиться долгое время на улице во избежание получения травм и обморожений.



Фото: пресс-служба акимата города Астаны

