Почти 1,5 тысячи наркосайтов заблокировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжают распространять рекламу наркотиков, скрытую под предложениями «легкого» заработка. Об этом заявил представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом по противодействию наркопреступности ежедневно осуществляется мониторинг наркоситуаций в стране, в том числе совершаемых посредством использования сети Интернет. Повсеместно продолжает распространяться реклама наркотиков, скрытая под предложениями «легкого» заработка. Сегодня практически каждый подросток имеет свободный доступ к Интернету, и, не имея специальных навыков, легко сталкивается с такой рекламой и подпадает под влияние криминалитета», - сказал Данияр Оралов на брифинге МВД.

По его словам, специалистами департамента ведется мониторинг Интернет пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.

«За 2022 год в ИС «Кибернадзор» направлены на блокировку 1996 наркосайта, из них заблокировано 1493. Таким образом, в период 2022 года территориальными подразделениями задержано 632 человека, занимающихся распространением наркотических средств с использованием телекоммуникационных систем, установлены 84 интернет-магазина и чат-ботов в мессенджерах. С начала текущего года направлены на блокировку 179 интернет-ресурсов, заблокировано 69», - проинформировал Данияр Оралов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года выявили более 400 фактов наркопреступления.



