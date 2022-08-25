Почти 1,5 тыс. человек выздоровели от ковида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 194,
в городе Алматы - 150,
в городе Шымкенте - 673,
в Актюбинской области - 54,
в Алматинской области - 52,
в Жетысуской области - 18,
в ВКО - 31,
в Абайской области - 16,
в ЗКО - 27,
в Карагандинской области - 173,
в Улытауской области - 8,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области - 18,
в Павлодарской области - 44.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 352 736 человек.