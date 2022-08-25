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    Почти 1,5 тыс. человек выздоровели от ковида в Казахстане

    25 Августа 2022, 08:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 194,

    в городе Алматы - 150,

    в городе Шымкенте - 673,

    в Актюбинской области - 54,

    в Алматинской области - 52,

    в Жетысуской области - 18,

    в ВКО - 31,

    в Абайской области - 16,

    в ЗКО - 27,

    в Карагандинской области - 173,

    в Улытауской области - 8,

    в Кызылординской области – 23,

    в Мангистауской области - 18,

    в Павлодарской области - 44.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 352 736 человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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