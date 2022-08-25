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Почти 1,5 тыс. человек выздоровели от ковида в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Августа 2022, 08:33
Почти 1,5 тыс. человек выздоровели от ковида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 194,

в городе Алматы - 150,

в городе Шымкенте - 673,

в Актюбинской области - 54,

в Алматинской области - 52,

в Жетысуской области - 18,

в ВКО - 31,

в Абайской области - 16,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 173,

в Улытауской области - 8,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области - 18,

в Павлодарской области - 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 352 736 человек.


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