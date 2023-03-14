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    Почти 1,5 млн деревьев планируют посадить в Атырауской области

    14 Марта 2023, 21:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Деревья и кустарники высадят на 573,5 га в этом году в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке двух миллиардов деревьев, в регионе на 2021-2025 годы утвержден комплексный план воспроизводства лесов. Всего за пять лет планируется посадить семь миллионов саженцев на 2 803 гектарах лесных массивов. Из местного бюджета всего запланировано выделить 805 млн 400 тысяч тенге», - сообщил Нурлан Жантоков.

    В 2021 году из областного бюджета выделено 214 млн тенге, которые были направлены в учреждения лесного хозяйства на приобретение техники, проведения работ по сбору, хранению семян и оплату труда дополнительных сезонных рабочих. В том же году на 309 гектарах лесного фонда области высажено 905 тысяч саженцев деревьев. А в 2022 году было запланировано высадить 1 млн 389 тысяч саженцев деревьев на площади 543,5 га, что было полностью выполнено. На работы из областного бюджета было выделено и израсходовано 253,1 млн тенге.

    «Согласно плану, в этом году на территории в 573,5 гектара планируется высадить 1 млн 439 тысяч саженцев деревьев. В настоящее время ведутся подготовительные работы», – рассказал Н. Жантоков.
    Среди саженцев, высаживаемых в регионе, преобладают карагач, клен, ясень, ива, ирга, саксаул, тамарикс.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология
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