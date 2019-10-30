Почти 1,3 млн тенге алиментов задолжал своим детям житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выездное заседание суда с привлечением общественности по делу о злостном уклонении от выплаты алиментов провел Специализированный административный суд города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе суда, житель Тараза Т. должен был с июня 2015 года выплачивать алименты своим детям, но не делал этого.

«Судья Специализированного административного суда города Тараза Д. Мауденов рассмотрел административное дело в отношении Т., - рассказали подробности в пресс-службе суда. – Он совершил правонарушение, предусмотренное статьей 669 Кодекса об административных правонарушениях РК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа). По материалам дела, приказом Таразского городского суда от 17 июня 2015 года с Т. в пользу С. были взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 50% всех доходов. Однако в связи с неисполнением должником судебного акта в добровольном порядке у него образовалась задолженность в размере 1 275 033 тенге».

На судебном процессе присутствовали обе стороны. Должник признал свою вину. Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут к административному взысканию в виде ареста сроком на двое суток.

Отмечается, что выездное заседание прошло в средней школе №13 города Тараза с участием жителей города, должников по делам о взыскании алиментов, представителей акимата города, неправительственных организаций, частных судебных исполнителей, сотрудников правоохранительных органов и представителей СМИ.

Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Специализированного административного суда города Тараза.

По информации палаты частных судебных исполнителей, в Жамбылской области около 400 злостных неплательщиков алиментов. Из них примерно четвертая часть привлечена к административной ответственности, остальные пока остаются безнаказанными. Способствует этому то обстоятельство, что они скрывают свои реальные доходы, занижая цифры заработной платы. Этим пользуются и работодатели, которые в итоге платят меньше налогов, что создаёт препятствия для исполнения судебных актов. В связи с этим Республиканская палата частных судебных исполнителей предложила наказывать неплательщиков алиментов не штрафом, а административным арестом.