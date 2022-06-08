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    Почти 1,2 млн человек вакцинировались Pfizer в Казахстане

    8 Июня 2022, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса вакциной Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    7 июня 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    первым компонентом - 1 197 644 человек,

    вторым компонентом – 1 070 186 человек.

    Из них первой дозой привиты:

    подростки – 859 241,

    беременные женщины – 40 595,

    кормящие женщины – 143 485.

    Второй дозой вакцинировались:

    подростки – 814 769,

    беременные женщины – 36 454,

    кормящие женщины – 132 251.

    За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 человек.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК Вакцинация
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