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    Почетное консульство Словакии открылось в Алматы

    23 Апреля 2023, 17:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почетное консульство Словакии открыли в Алматы при участии представительной парламентской делегации Словакии во главе со Спикером Народной Рады (Парламента) Борисом Колларом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В официальной церемонии также приняли участие председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, а также посол Словакии в Казахстане Роберт Кирнаг.

    Обращаясь к участникам церемонии, Борис Коллар подчеркнул важность открытия словацкого почетного консульства в Алматы. Председатель Парламента также с удовлетворением отметил рост двустороннего товарооборота до 166 миллионов евро в минувшем году.

    Айгуль Куспан отметила символичность открытия почетного консульства СР в Алматы в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Казахстаном и Словакией (1 января 1993 года.).

    «Это событие стало еще одним важным шагом в укреплении традиционно дружественных связей между нашими странами», – подчеркнула Айгуль Куспан, также выразив удовлетворение динамичным развитием межпарламентского сотрудничества.

    Роман Василенко выразил надежду на то, что деятельность почетного консульства будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению казахстанско-словацкого сотрудничества в таких областях, как культура, наука, образование, экономика и торговля. Было особо отмечено, что уже сегодня в Казахстане успешно работает около 30 компаний с участием словацкого капитала.

    Новый почетный консул Словакии в Алматы Гульмира Толганбаева выразила признательность за высокое доверие, оказанное ей казахстанской и словацкой сторонами, и заверила в готовности к активному участию в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений, наращивании деловых контактов между представителями деловых кругов двух стран, а также развитии культурно-гуманитарных связей.

    Помимо Алматы, в Казахстане действуют генеральное почетное консульство СР в Караганде и почетное консульство в Усть-Каменогорске.

    Напомним, в декабре прошлого года состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан в Словакии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Алматы Словакия
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