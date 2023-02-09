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    Почетное консульство Литвы откроют в СКО

    9 Февраля 2023, 09:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области летом откроется почетное консульство Литвы. Об этом сообщил глава региона Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети А. Сапаров написал, что регион посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в РК Гинтаутас Васюлис. На встрече обсуждали вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Северо-Казахстанской областью и Литвой.

    «В прошлом году товарооборот между областью и Литвой увеличился в 1,7 раза и составил 2,2 млн долларов. Впереди большой объем работы, вместе будем реализовывать планы. Товарооборот нужно довести до 10 млн долларов. Пригласил литовских бизнесменов инвестировать в нашу область, мы готовы создать все необходимые условия. Летом в регионе откроется почетное консульство Литвы, что позволить расширить экономические, бизнес и культурные связи», - сообщил А. Сапаров.

    Он добавил, что развивать сотрудничество планируют в сферах сельского хозяйства, переработки продукции, промышленности и альтернативной энергетики.

    В конце ноября А. Сапаров встречался с Главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Сотрудничать намерены в сферах торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта.


    Фото: пресс-служба акимата СКО

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Внешняя политика Казахстана Северо-Казахстанская область Акимат
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