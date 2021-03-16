Почему жильцам отказывают в создании ОСИ – в акимате назвали причины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом столицы планируется проведение собраний касательно вопросов объединений собственников имущества в онлайн-формате с апреля текущего года. Об этом сообщил руководитель управления жилья и жилищной инспекции Асылбек Есенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примерный охват будет составлять около 10 собраний в день, что в свою очередь позволит до конца переходного периода перейти с КСК на ОСИ», - сказал Асылбек Есенбаев на публичных слушаниях в столичном маслихате.

Он также рассказал об основных причинах отказа в регистрации ОСИ.

«Вместе с тем, следует учитывать, что имеются факты в отказе регистрации ОСИ органами юстиции. Основной причиной служит повтор наименования юридического лица – то есть, при подаче заявления в департамент юстиции у них в реестре появляется информация о том, что такое же название уже имеется в другом городе Казахстана. Второй причиной является то, если председатель ОСИ является должником по исполнительному производству, если у него есть какие-то обременения. Третья причина – если избираемый жителями председатель ОСИ является руководителем или учредителем бездействующего юридического лица. Получается, выдвигаемая на должность председателя ОСИ кандидатура должна быть «чистой», - перечислил спикер.

«Четвертая причина – несоответствие представленных протоколов собрания собственников квартир и помещения и листов голосования типовым протоколам, утвержденным министерством. Таких случаев также много у нас, идут и судебные разбирательства, когда возникают споры по поводу сборов подписей, их подлинности. После устранения замечаний, заявители повторно обращаются в органы юстиции для регистрации ОСИ. Работа в данном направлении продолжается», - заключил А. Есенбаев.