Почему затягивается строительство водопроводов, объяснили в Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова назвала основные причины затягивания строительства водопроводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что существует ряд основных проблем при реализации проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов. В первую очередь, некачественная разработка проектно-сметной документации, что приводит к корректировке и переносу сроков завершения строительно-монтажных работ», - сказала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

Во-вторых, по ее словам, это недобросовестное выполнение принятых обязательств по договорам госзакупок генподрядными организациями, где администратор вынужден проводить претензионно-исковую работу.

«В целях решения проблемных вопросов министерством ведется претензионно-исковая работа в отношении подрядных организаций», - добавила министр.



